Проти прес-секретаря Пентагону розпочато розслідування



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Підлеглі стверджують, що прес-секретар Пентагону зловживала службовим становищем.

У США розпочато розслідування щодо прес-секретаря Пентагону Дано Уайт через скарги підлеглих, які стверджують, що Уайт зловживала службовим становищем.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел, Уайт змушувала підлеглих відносити її речі в хімчистку, перевіряти документацію, а також посилала їх в аптеку за ліками для неї.

Крім того, вона змушувала співробітників, які писали на неї скарги, йти на інші посади.

За даними телеканалу, Уайт поки не було пред'явлено жодних офіційних звинувачень.