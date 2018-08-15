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    Проти прес-секретаря Пентагону розпочато розслідування

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    Проти прес-секретаря Пентагону розпочато розслідування

    Підлеглі стверджують, що прес-секретар Пентагону зловживала службовим становищем.

    У США розпочато розслідування щодо прес-секретаря Пентагону Дано Уайт через скарги підлеглих, які стверджують, що Уайт зловживала службовим становищем.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

    За словами джерел, Уайт змушувала підлеглих відносити її речі в хімчистку, перевіряти документацію, а також посилала їх в аптеку за ліками для неї.

    Крім того, вона змушувала співробітників, які писали на неї скарги, йти на інші посади.

    За даними телеканалу, Уайт поки не було пред'явлено жодних офіційних звинувачень.

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