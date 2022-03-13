На Харківщині окупанти обстріляли газопромислове управління (відео)

За попередніми даними, травмований працівник підприємства, загиблих немає

Вночі внаслідок чергового обстрілу ворожі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що поблизу села Глазунівка Ізюмського району Харківської області. Про це повідомили в ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту о 22:37 12 березня. До місця виклику виїхало відділення служби порятунку. На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв.м.

Рятувальники перекрили усі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів та провели їх охолодження. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилась. За попередніми даними, травмований працівник підприємства, загиблих немає.

Нагадаємо, окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей.