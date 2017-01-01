Пучдемон просить дозволу в уряд Іспанії повернутися у Каталонію

Пучдемон вважає, що перемогу прихильників незалежності на дострокових виборах не можна оскаржити

Відсторонений глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав уряд Іспанії дозволити йому повернутися додому під час відкриття сесії каталонського парламенту, щоб він міг зайняти пост очільника регіону. Про це, посилаючись на Reuters. «Я хочу повернутися у Каталонію якомога швидше. Я хотів би повернутися прямо зараз. Це було б гарною новиною



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Карлес Пучдемон

Пучдемон вважає, що перемогу прихильників незалежності на дострокових виборах не можна оскаржити

Відсторонений глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон закликав уряд Іспанії дозволити йому повернутися додому під час відкриття сесії каталонського парламенту, щоб він міг зайняти пост очільника регіону.

Про це, посилаючись на Reuters.

«Я хочу повернутися у Каталонію якомога швидше. Я хотів би повернутися прямо зараз. Це було б гарною новиною для Іспанії», – сказав Пучдемон.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори у Каталонії 21 грудня завершилися перемогою прихильників незалежності регіону.

За підсумками підрахунків бюлетенів, перемогу отримали три партії, які виступають за самостійність регіону: вони отримали 70 з 135 місць у новому парламенті.

Пучдемон вважає, що перемогу прихильників незалежності на дострокових виборах не можна оскаржити. Він підтвердив своє повернення до Іспанії, якщо йому будуть надані гарантії уряду, що він зможе зайняти пост очільника Каталонії, а також запропонував прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою зустрітися за межами країни, проте Рахой відмовився.