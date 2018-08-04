Путін бачить тільки один формат: капітуляцію України - Геращенко



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За словами віце-спікера, президент РФ тримає заручників для торгу

Віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко відповіла на критику щодо нібито неправильних переговорів української сторони з Росією.

Про це вона написала 4 серпня на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Коли я чую критику опонентів, що, мовляв, українська влада якось не так веде переговори з РФ щодо заручників, або коли хтось з чисельних кандидатів в президенти розповідає, як він миттєво домовиться з Путіним про повернення Донбасу і Криму і «будапештсько-женевський формат» - я думаю, що ці люди або самозакохані й далекі від реалій популісти, або не усвідомлюють очевидного - Путін бачить тільки один формат: капітуляцію України», - підкреслила Геращенко.

За її словами, Путін тримає заручників для торгу. «Сльози матері і занепокоєння світу для нього нічого не варті», - зауважила віце-спікер.

Також Геращенко повідомила, що Путін досі не відповів на прохання матері Сенцова щодо помилування її сина.

«Російський тоталітарний режим не допустив до Олега Сенцова священників, українську омбудсвумен, незалежних лікарів, представників Amnesty International, не надав світові протягом цих трьох місяців голодування жодного фото Олега. Також півтора місяці тому мама Олега звернулася до Путіна з проханням про помилування. Й досі немає жодної відповіді. Як немає жодної відповіді на пропозицію України передати заради звільнення і порятунку Олега і інших бранців 36 росіян», - написала Геращенко.

Вона зауважила, що очевидно, що Сенцова тримають в повній інформаційній ізоляції.

«Ніхто не знає правди про стан його здоров‘я і ті маніпуляції , які з ним проводять, в тому числі щодо сумішей, які йому дають», - підкреслила віце-спікер.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.