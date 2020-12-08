Путін боїться терористів. Кремль пояснив, чому приватне життя диктатора засекречене

Росіяни голосують і неодноразово вже голосували і висловлювали свою підтримку саме Путніу і його справам, а не сім'ї президента, - речник

Росіяни давно знають позицію Путіна щодо оприлюднення інформації про його приватне життя, ─ Пєсков

Президент Росії Володимир Путін засекретив інформацію про своє приватне життя тому, що такий його вибір. Про це сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів про те, чи збирається Путін відкрити своє особисте життя для громадян, пишуть росЗМІ.

«Що стосується президента, це його вибір, і він про це чітко неодноразово заявляв, і власне він і далі дотримується цих установок ... А що стосується аргументації того, що громадяни, вибираючи президента, повинні його знати, то його позиція відома всім громадянам, і вони голосують і неодноразово вже голосували і висловлювали свою підтримку саме президенту і його справам, а не сім'ї президента», ─ заявив Пєсков.

За словами Пєскова, росіяни давно знають позицію Путіна щодо оприлюднення інформації про його приватне життя, і він не боїться терористів.

«Терористична загроза, вона всюди актуальна. І в даному випадку країни по-різному справляються з цією загрозою, що стосується президента, це його вибір», ─ стверджує прессекретар.

Як повідомлялося, 30 листопада у Кремлі застрелився співробітник охорони Путіна.

Нагадаємо також, що тиждень тому у Росії сталася чергова смерть високопоставленого військового начальника.