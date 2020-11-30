У Кремлі застрелився співробітник охорони Путіна – ЗМІ

Дружині Михайла Захарова повідомили лише про його смерть, не розповівши про те, що він наклав на себе руки

Причиною загибелі охоронця могло стати байдуже ставлення керівництва до умов роботи працівників ФСО

На території Кремля під час несення служби застрелився співробітник Федеральної служби охорони, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання Baza, самогубство скоїв працівник 5 відділу УЛО СОМ ФСО Росії Михайло Захаров. Його підрозділ відповідає за особисту охорону президента Росії Володимира Путіна.

Зі свого боку російська агенція «ТАСС» з посиланням на джерело в правоохоронних органах заперечує, що загиблий співробітник ФСО служив в підрозділі, що відповідає за особисту охорону президента РФ.

Колеги загиблого повідомили Baza, що причиною самогубства «могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні перепрацювання, - в одну з останніх змін він був змушений перебувати на роботі більше 15 годин».

Вони додали, що через гостру нестачу кадрів, останнім часом в ФСО почастішала практика переробок. Часто співробітникам доводиться працювати не тільки в свою зміну, а й за колег, що звільнилися. Ці додаткові години роботи не оплачуються, стверджують на умовах анонімності співробітники.

Раніше, накопичивши достатню кількість переробок, можливо було вийти достроково на пенсію, наприклад, на рік раніше. Однак зовсім нещодавно цю практику скасували і керівництво ФСО повідомило співробітникам, що всі їхні додаткові години обнуляються.

За даними Baza, дружині Захарова повідомили лише про його смерть, не розповівши про те, що він наклав на себе руки. За словами рідних, останнім часом він не жив разом з дружиною і мав уже в грудні розлучитися з обопільної згоди.

Нагадаємо також, що тиждень тому у Росії сталася чергова смерть високопоставленого військового начальника.