У Росії чергова смерть високопоставленого військового начальника

В останні роки у Росії померли низка військових генералів

У московському військовому госпіталі помер віце-адмірал Олексій Бурілічев, начальник Головного управління глибоководних досліджень міноборони РФ – одного з найбільш засекречених управлінь російського військового відомства.

Про це повідомляє «Фонтанка» з посиланням на інформацію двох незалежних джерел.

За даними видання, кілька тижнів тому 62-річний Бурілічев був госпіталізований з підозрою на інфекційне захворювання. Його смерть настала ввечері в середу, 25 листопада.

Олексій Бурілічев з 2005 року очолював Головне управління глибоководних досліджень міноборони РФ, у відомстві якого, зокрема, знаходяться російські військові науково-дослідні глибоководні апарати. За неофіційними даними, в завдання відомства може входити не тільки картографування морського дна, порятунок підводних човнів і збір уламків затонулих літальних апаратів, а й, наприклад, прослушка міжнародних підводних кабелів зв'язку.

Варто зазначити, що в останні роки у Росії померли низка високопоставлених військових генералів, зокрема, начальник Головного розвідувального управління генштабу РФ Ігор Коробов. До нього російською військовою розвідкою чотири роки керував генерал Ігор Сергун, але і він помер, не виходячи у відставку.

Також в 1992 році заступник начальника ГРУ не пережив автомобільної катастрофи. У 1993 році теж в аварії загинув начальник військової контррозвідки Тихоокеанського флоту. У 1996 році одного з керівників ГРУ на смерть збив автомобіль.

У 1997 році з вікна своєї квартири викинувся генерал-майор ГРУ. У 1999 році – знову аварія, загинув заступник начальника ГРУ. У 2009 році заступник начальника ГРУ Юрій Іванов поїхав у відрядження до Сирії, пропав там, а потім його знайшли мертвим на березі моря в мальовничій турецькому селі. Що з ним сталося – незрозуміло.

Колишній глава резидентури Служби зовнішньої розвідки в Америці Сергій Третьяков, почавши працювати на США, помер в 2012 році, подавившись шматком м'яса в ресторані. Потім несподіваний інфаркт уже згаданого Сергуна в 2016 році, отруєння експолковника ГРУ Сергія Скрипаля та смерть Коробова в 2018 році.