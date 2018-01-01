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    Путін дозволив росіянам знову літати до Єгипту

    Указ глави РФ дозволяє турагентствам продавати росіянам путівки на єгипетські курорти, але з перельотом через Каїр
    Президент Росії Володимир Путін зняв заборону на перельоти росіян до столиці Єгипту Каїру, яка діяла з 8 листопада 2015 року. Про це йдеться в його указі від 4 січня, розміщеному на офіційному порталі правової інформації Росії. Зокрема, Путін виключив зі свого указу від 8 листопада 2015 року «Про окремі заходи щодо забезпечення національної
    • Сьогодні, 19:51
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    Указ глави РФ дозволяє турагентствам продавати росіянам путівки на єгипетські курорти, але з перельотом через Каїр

    Президент Росії Володимир Путін зняв заборону на перельоти росіян до столиці Єгипту Каїру, яка діяла з 8 листопада 2015 року. Про це йдеться в його указі від 4 січня, розміщеному на офіційному порталі правової інформації Росії.

    Зокрема, Путін виключив зі свого указу від 8 листопада 2015 року «Про окремі заходи щодо забезпечення національної безпеки РФ і захисту громадян РФ від злочинних та інших протиправних дій» місто Каїр як місце, яке заборонено для регулярних повітряних перевезень з Росії.

    До нинішньої поправки указ повністю забороняв перевозити пасажирів з Росії до Єгипту. Тепер заборона не поширюється на Каїр. Указ також дозволяє турагентствам продавати росіянам путівки на єгипетські курорти, але з перельотом через Каїр.

    Документ набирає чинності з дня його підписання.

    Як відомо, заборона на авіаподорожі з Росії до Єгипту була запроваджена наприкінці 2015 року після теракту, який стався на борту пасажирського лайнера російської авіакомпанії «Когалимавіа». Жертвами катастрофи стали 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

     

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