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    Путін їде в окупований Крим

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    Володимир Путін сьогодні приїде в окупований РФ Крим - Путін їде в окупований Крим
    Володимир Путін сьогодні приїде в окупований РФ Крим

    Президент країни-агресора хоче подивитися на суднобудівну галузь окупованого півострова

    Президент Росії Володимир Путін поїде в окупований Крим, де 16 липня візьме участь в церемонії закладання бойових кораблів для військово-морського флоту РФ у Керчі.

    Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

    Також Путін побуває на суднобудівному заводі «Затока». Представник Кремля додав, що на 16 липня у Путіна заплановані інші зустрічі, про які «інформуватимуть по ходу дня».

    Як пишуть ЗМІ, на «Затоці» повинні будуть закласти два фрегата, два багатоцільових атомних підводних човни, а також два універсальних десантних корабля.

    Останній проєкт з'явився у відповідь на заборону Росії придбати французькі кораблі типу «Містраль» в 2014 році.

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