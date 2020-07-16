Путін їде в окупований Крим



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Володимир Путін сьогодні приїде в окупований РФ Крим

Президент країни-агресора хоче подивитися на суднобудівну галузь окупованого півострова

Президент Росії Володимир Путін поїде в окупований Крим, де 16 липня візьме участь в церемонії закладання бойових кораблів для військово-морського флоту РФ у Керчі.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Також Путін побуває на суднобудівному заводі «Затока». Представник Кремля додав, що на 16 липня у Путіна заплановані інші зустрічі, про які «інформуватимуть по ходу дня».

Як пишуть ЗМІ, на «Затоці» повинні будуть закласти два фрегата, два багатоцільових атомних підводних човни, а також два універсальних десантних корабля.

Останній проєкт з'явився у відповідь на заборону Росії придбати французькі кораблі типу «Містраль» в 2014 році.