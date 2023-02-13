Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази

Путін відзначає «героїзм» своїх розгромлених морпіхів

Чутки про те, що Путіну в доповідях надають недостовірні дані про перебіг бойових дій на Донбасі підтвердилися. І зробили це не британська розвідка, не українські або світові ЗМІ, а його власні так звані воєнкори, розповідає Центр стратегічних комунікацій. У той час, як президент РФ нахвалював роботу морської піхоти Тихоокеанського та Північного флотів, реальність виявилася дещо іншою.

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10 лютого стало відомо, що в районі міста Вугледар було розгромлено російську колону з більш ніж 30 танками, БМП та МТ-ЛБ. Це одна з найбільших відомих разових танкових втрат російської армії у війні в Україні. Під обстріл потрапила 155 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. Мінімум 31 бойова машина – пошкоджена й залишена. З них, за різними даними, від 13 до 15 танків (у тому числі Т-72Б3 та Т-80БВМ), 12 БМП-1 та БМП-2, а також дві МТ-ЛБ, – констатує проєкт Ukraine Weapons Tracker.

«Замість використання своїх ракет для підтримки військ на землі, Росія обстрілює мирних жителів за сотні кілометрів від лінії фронту», – пише OSINT дослідник Кайл Глен, коментуючи ці дані.

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фото з відкритих джерел

Все це викликало чергову хвилю «зради» в Z-пабліках.

«Це відео демонструє чергову кризу в командуванні військами та управлінні боєм на рівні штабів… Кадри говорять самі за себе. Як мінімум нараховано 30 одиниць втраченої техніки. Бігаючі палаючі танкісти – це втілені в життя кадри з фільму «Чистилище» про війну в Чечні, де БМП давлять своїх бійців…».

«За їзду колонами та стояння купою нас карали не раз і не два. Була переправа в Ізюмі та штурм Кам’янки, була Білогорівка. Зараз мені здавалося, що всі вже навчилися, але виявляється я помилявся».

Не змовчав й терорист Гіркін-Стрєлков:

«Таке враження, що повз наших генералів проїхали всі події минулого року…Не прикрите з повітря і висування силами РЕБ танкових і моторизованих колон – вузькими дорогами вздовж рідких лісосмуг ідеально рівною місцевістю (оскільки на всі боки – мінні поля) закінчилося розгромом», – пише він.

Міноборони РФ жодного слова про це, звісно, не видало. Тому захват Путіна «героїзмом морпіхів» зрозуміти можна. Як і те, чому сказати йому правду – страшно.

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Нагадаємо, що нищівна поразка окупантів під Вугледаром викликала в РФ істерику. Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області стали черговою точкою невралгії в російському інформаційному просторі.