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Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
ЗСУ розбили війська РФ під Вугледаром
фото з відкритих джерел

Нищівна поразка окупантів під Вугледаром викликала в РФ істерику

Останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області стали черговою точкою невралгії в російському інформаційному просторі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери вчепилися за кадри, щоб запустити критику військового керівництва. Вони стверджують, що ті ж російські командири, які керували надзвичайно виснажливими штурмами 155-ї окремої морської піхотної бригади в районі Павлівки (біля Вугледара) у листопаді 2022 року, несуть відповідальність за спробу захоплення Вугледара, і роблять ті самі помилки.

Один російський блогер окремо заявив, що відповідальність за тактичні провали росіян біля Вугледара несе командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Інший – закликав до публічних судів, щоб покарати високопоставлених офіцерів, які неодноразово терпіли невдачі на полі бою.

Судячи з оприлюднених у мережі кадрів, російські війська застосовують дуже неефективну тактику, що вказує на те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано навченого мобілізованого персоналу, ніж поганого командування, зазначили аналітики.

«Російські блогери, ймовірно, звинуватили російське командування, щоб применшити той факт, що системна погана підготовка російського мобілізованого персоналу, швидше за все, призведе до подібних тактичних невдач по всій Україні», – йдеться у матеріалі ISW.

Як відомо, під Вугледаром російські війська втратили кілька рот своєї штурмової піхоти та десятки одиниць бронетехніки.

Теги: Вугледар росія війна окупанти

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