Путін про Ізраїль: це російськомовна держава



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Володимир Путін відзначив «родинні зв'язки» народів Росії та Ізраїлю

Раніше Путін заявив про «неминучість нормалізації діалогу з Україною»

Президент РФ Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовною державою. Про це він заявив на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду «Керен ха-Йесод», передають російські ЗМІ.

Путін зазначив, що народи Росії й Ізраїлю пов'язані «сімейними, родинними, дружніми узами».

«Це справжня така мережева, загальна родина. Я кажу без перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні, ми вважаємо Ізраїль російськомовним державою», - заявив Путін.

Слід нагадати, що раніше Росія пригрозила збивати ізраїльські літаки в Сирії.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про «неминучість нормалізації діалогу з Україною».

«Буде нормалізація відносин, тому що ми дві частини одного і того ж народу. Я про це неодноразово говорив. А що стосується найближчої перспективи, це в значній мірі буде залежати від чинного українського керівництва», - заявив лідер країни-агресора.

Також відзначимо, що за даними розвідки Росія прискорила надання громадянства жителям Донбасу перед переговорами у «нормандському форматі».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік». Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

На початку вересня на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ.