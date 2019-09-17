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    Путін про Ізраїль: це російськомовна держава

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    <p>Володимир Путін відзначив &laquo;родинні зв'язки&raquo; народів Росії та Ізраїлю</p> - Путін про Ізраїль: це російськомовна держава

    Володимир Путін відзначив «родинні зв'язки» народів Росії та Ізраїлю

    Раніше Путін заявив про «неминучість нормалізації діалогу з Україною»

    Президент РФ Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовною державою. Про це він заявив на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду «Керен ха-Йесод», передають російські ЗМІ.

    Путін зазначив, що народи Росії й Ізраїлю пов'язані «сімейними, родинними, дружніми узами».

    «Це справжня така мережева, загальна родина. Я кажу без перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні, ми вважаємо Ізраїль російськомовним державою», - заявив Путін.

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    Слід нагадати, що раніше Росія пригрозила збивати ізраїльські літаки в Сирії

    Нагадаємо, раніше Путін заявив про «неминучість нормалізації діалогу з Україною».

    «Буде нормалізація відносин, тому що ми дві частини одного і того ж народу. Я про це неодноразово говорив. А що стосується найближчої перспективи, це в значній мірі буде залежати від чинного українського керівництва», - заявив лідер країни-агресора.

    Також відзначимо, що за даними розвідки Росія прискорила надання громадянства жителям Донбасу перед переговорами у «нормандському форматі».

    Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік». Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

    На початку вересня на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Ростовської області прибули додаткові диверсійні групи зі складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ. 

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