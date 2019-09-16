У мережі з'явилася жорстка карикатура на Путіна



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«Народ садить Путіна на кіл і підпалює», - йдеться у підпису до малюнку Карикатура: Альоша Ступін

Художник зобразив Путіна прив'язаним до дерева георгіївською стрічкою

Художник Альоша Ступін опублікував нову карикатуру на президента Росії Володимира Путіна.

Відповідний малюнок він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

«Народ садить Путіна на кіл і підпалює», - йдеться у підпису до малюнку.

Також варто відзначити, що художник зобразив Путіна прив'язаним до дерева георгіївською стрічкою, а на руках у нього - по два золотих золотих годинники.

«Найсвітліша мрія людства!», «Коли! Ну коли ж це щастя вже трапиться?», - пишуть в коментарях користувачі.

Раніше російський карикатурист Сергій Йолкін створив карикатуру про президента РФ Володимира Путіна. У зображенні карикатурист висміяв висловлювання Путіна, в якому той порівняв мощі святих із тілом радянського вождя Володимира Леніна у мавзолеї.