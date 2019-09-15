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    У світі

    Росія пригрозила збивати ізраїльські літаки в Сирії

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    Суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває - Росія пригрозила збивати ізраїльські літаки в Сирії
    Суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває

    Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400

    Російська Федерація пригрозила збивати ізраїльські винищувачі, використовуючи розміщену у Сирії систему протиракетної оборони S-400, якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.

    Про це повідомляє Jerusalem Post.

    «Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400», - йдеться у повідомленні.

    ЗМІ зауважує, що суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває. Нещодавно голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати президента РФ Володимира Путіна ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії.

    Проте, за повідомленнями ЗМІ, Путін заявив Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, тому що це суперечить меті РФ - сприяти режиму Башара Асада.

    До слова, сирійські повстанці з організації «Національний фронт визволення», які підтримуються Туреччиною, у вересні повідомили про ліквідацію кількох російських спецпризначенців в провінції Ідліб.

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