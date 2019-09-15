Росія пригрозила збивати ізраїльські літаки в Сирії
Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400
Російська Федерація пригрозила збивати ізраїльські винищувачі, використовуючи розміщену у Сирії систему протиракетної оборони S-400, якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.
Про це повідомляє Jerusalem Post.
«Москва пригрозила, що будь-які літаки, що намагатимуться завдавати ударів, будуть збиті російськими літаками чи зенітними установками С-400», - йдеться у повідомленні.
ЗМІ зауважує, що суперечка між Ізраїлем та РФ щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку триває. Нещодавно голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати президента РФ Володимира Путіна ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії.
Проте, за повідомленнями ЗМІ, Путін заявив Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, тому що це суперечить меті РФ - сприяти режиму Башара Асада.
До слова, сирійські повстанці з організації «Національний фронт визволення», які підтримуються Туреччиною, у вересні повідомили про ліквідацію кількох російських спецпризначенців в провінції Ідліб.