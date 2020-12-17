Путін про отруєння Навального: Якби хотіли вбити, довели б до кінця, кому він потрібен

Президент РФ вперше прокоментував отруєння опозиціонера Олексія Навального

Президент Росії Володимир Путін прокоментував розслідування про можливу причетність співробітників ФСБ РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Під час великої пресконференції 17 грудня Путін назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння Навального «легалізацією матеріалів американських спецслужб».

«Цей пацієнт берлінської клініки користується підтримкою спецслужб США. Це зовсім не означає, що його труїти потрібно. Кому він потрібен. Якби вже хотіли, то напевно довели б до кінця. А так його дружина до мене звернулася, і я в тут же дав команду випустити його на лікування до Німеччини», – заявив Путін.

Нагадаємо, Навальному стало погано 20 серпня у літаку, який летів з Томська в Москву. Його спочатку госпіталізували в Омську, а потім перевезли на лікування до берлінської клініки Charite.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Це речовина, якою у 2018 році була отруєна родина Скрипалів у Великій Британії. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту з Навальним.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

У грудні журналісти Bellingcat, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування та дізналися імена трьох співробітників ФСБ, які слідували за Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, Новачком і отруїли політика.

Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за ходом справи, а деякі прилетіли ще до Омська, де літак з Навальним приземлився, коли опозиціонеру стало погано.

Проаналізувавши дані телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та журналісти-партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ.

За кілька тижнів до його поїздки у Сибір, в серпні 2020 року, члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів.