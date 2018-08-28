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    Путін раптово звільнив 15 генералів

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    Президент РФ Володимир Путін&nbsp; - Путін раптово звільнив 15 генералів
    Президент РФ Володимир Путін 

    Російський президент звільнив із займаних посад 15 генералів МВС, МНС, ФСВП і Слідчого комітету Росії

    Президент Росії Володимир Путін звільнив з посад 15 генералів МВС, МНС, ФСВП і Слідчого комітету РФ. Відповідний указ опублікований у вівторок, 28 серпня, на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

    Зокрема, з займаної посади було звільнено начальника ГУ МНС Росії в Томській області Михайла Бігуна, заступника начальника ГУ МВС Росії в Саратовській області Андрія Бойка, начальника УФСІН в Комі Ігоря Ванєєва і начальника ГУ МНС в Мурманській області Володимира Гусєва.

    Відзначено, що також зі своїх посад були зняті глава ГУ МНС в Сахалінській області Денис Ільїнов, керівник СУСК у Кемеровській області Сергій Калінкін і замначальника ГУМВС у Кемеровській області Ігор Коршунов.

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