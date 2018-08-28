Путін раптово звільнив 15 генералів
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Російський президент звільнив із займаних посад 15 генералів МВС, МНС, ФСВП і Слідчого комітету Росії
Президент Росії Володимир Путін звільнив з посад 15 генералів МВС, МНС, ФСВП і Слідчого комітету РФ. Відповідний указ опублікований у вівторок, 28 серпня, на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Зокрема, з займаної посади було звільнено начальника ГУ МНС Росії в Томській області Михайла Бігуна, заступника начальника ГУ МВС Росії в Саратовській області Андрія Бойка, начальника УФСІН в Комі Ігоря Ванєєва і начальника ГУ МНС в Мурманській області Володимира Гусєва.
Відзначено, що також зі своїх посад були зняті глава ГУ МНС в Сахалінській області Денис Ільїнов, керівник СУСК у Кемеровській області Сергій Калінкін і замначальника ГУМВС у Кемеровській області Ігор Коршунов.