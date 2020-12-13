У Кремлі відповіли, чи живе Путін у бункері

У резиденції Путіна є лікарі, епідеміологи та інші фахівці, які складають для президента РФ графік заходів, необхідних з точки зору медицини

Президент Росії Володимир Путін живе не в бункері, як деякі припускають, а в своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання, пише «Интерфакс».

За словами Пєскова, президент РФ зараз живе в Ново-Огарьово, «власне, де він і жив і до, до пандемії». Він також зазначив, що звідти російський президент іноді приїжджає в Кремль або відправляється у відрядження.

У резиденції Путіна в Ново-Огарьово є лікарі, епідеміологи та інші фахівці, які складають для російського президента графік заходів, необхідних з точки зору медицини.

Пєсков також розповів, що Путін регулярно здає тести на Covid-19. Це, за його словами, робиться з тією частотою, яка необхідна для забезпечення безпеки глави держави.

Прессекретар президент РФ сказав, що не знає, де Путін буде зустрічати Новий рік, але, ймовірно, в колі близьких.

До слова, рейтинг Путіна серед молоді за рік упав майже вдвічі.

Нагадаємо, Путін підписав «закон» про позбавлення волі на строк до 10 років за публічні заклики до відчуження частини території РФ. Документ фактично можна назвати «законом» про позбавлення волі за згадки про окупацію Криму.