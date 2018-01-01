Путін ще на півроку обмежив транзит українських вантажів до Казахстану через РФ

Обмеження транзиту послідували після того, як РФ з 2016 року скасувала режим зони вільної торгівлі щодо України і ввела продовольче ембарго

Президент Росії Володимир Путін вніс зміни в указ, який обмежує транзит з України через територію РФ у Казахстан чи Киргизьку Республіку. Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ. «Внести до указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 р. № 1 «Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і



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Обмеження транзиту послідували після того, як РФ з 2016 року скасувала режим зони вільної торгівлі щодо України і ввела продовольче ембарго

Президент Росії Володимир Путін вніс зміни в указ, який обмежує транзит з України через територію РФ у Казахстан чи Киргизьку Республіку. Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ.

«Внести до указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 р. № 1 «Про заходи щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан або Киргизької Республіки через територію Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) зміну, замінивши у пункті 4 слова «до 31 грудня 2017 р.» словами «до 30 червня 2018 р.», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 1 січня 2016 року РФ ввела обмеження на транзит через свою територію. Повідомлялося, що обмеження стосуються лише автомобільного перевезення вантажів з України в Казахстан, яке повинно здійснюватися лише через певний пункт пропуску, що знаходиться на кордоні між Білоруссю і РФ.

13 січня Мінекономіки України заявило, що своїми заходами де-факто РФ повністю зупинила транзит будь-яких товарів з України через свою територію, незважаючи на те, що в указі президента РФ йшлося тільки про обмеження на транзит товарів в Казахстан.

19 січня поточного року Росія ввела нові обмеження на експорт українських товарів. Росія вимагала, щоб українські водії, які везуть вантажі через російську територію, в'їжджали на територію РФ тільки через пункти пропуску на українсько-російському кордоні.

Обмеження транзиту послідували після того, як РФ з 2016 року скасувала режим зони вільної торгівлі щодо України і ввела продовольче ембарго. Це рішення керівництва РФ стало реакцією на початок дії з 1 січня зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. Українська влада у відповідь ввели дзеркальні торгові санкції проти РФ.