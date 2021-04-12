Як виглядає величезний табір російських військ на кордоні з Україною: відео зсередини

Військовий табір Росії біля кордону з Україною з'явився кілька тижнів тому

Військовий табір Росії біля кордону з Україною з'явився кілька тижнів тому

Чисельність військ РФ на кордоні з Україною лише збільшується

Журналісти британського телеканалу Sky News зафільмували зсередини новий військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною під Воронежем. Раніше в мережі показували знімки табору із супутника.

Відеоролик розміщений в YouTube.

Сюжет називається «Україна звинувачує Росію в розпалюванні напруженості та нарощуванні військового потенціалу».

«Супутникові знімки та свідчення показують, що чисельність військ збільшується всього в декількох кілометрах від кордону з Україною, де сотням тисяч українців видали російські паспорти. Уряд Росії заявляє, що ці переміщення – просто навчання», – йдеться в підписі до сюжету.

Крім табору, журналісти показали, що відбувається на залізничній станції Маслівка недалеко від українського кордону. Саме там розвантажуються ешелони з російською військовою технікою.

Раніше російські розслідувачі із Conflict Intelligence Team повідомили про новий військовий табір поблизу Воронежа. У ньому начебто помітили польовий табір з технікою, наметами для шпиталю і казарм.

Минулого тижня у Кремлі заявили, що РФ стягнула війська до кордону з Україною, щоб «захистити російських громадян на Донбасі».

Натомість головнокомандувач Збройних сил зробив заяву щодо інформаційних атак Росії. Він наголосив, що Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені й посіяти паніку серед жителів тимчасово окупованих територій.

Напередодні Пєсков заявив, що російські війська перебуватимуть біля кордонів України стільки, скільки буде визнано доцільним керівництвом РФ. Також відомо, що Росія стягує до кордону з Україною ракетні комплекси «Іскандер».

У звіті ЄС йдеться, що Кремль активізує дезінформацію проти України на тлі «брязкання зброєю» біля кордонів.



