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    Путін відповів на запитання про двійника

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    Володимир Путін заперечує наявність своїх двійників - Путін відповів на запитання про двійника
    Володимир Путін заперечує наявність своїх двійників

    Володимиру Путіну пропонували на початку 2000-х років використовувати свого двійника

    Президент Росії Володимир Путін заперечує наявність своїх двійників, але заявив, що йому пропонували. Про це він повідомив у інтерв'ю ТАСС.

    Путін зазначив, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника.

    «Тема двійника виникала, але я відмовився від цієї ідеї, це було в найважчі часи боротьби з тероризмом», - заявив він.

    Зазначимо, що російські ЗМІ неодноразово писали, що у Путіна, можливо, є двійники, які замінюють його на публічних заходах.

    Раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканість Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.

    Зокрема, видання Bloomberg писало, що ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його при владі після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

    Росія Путін закон президент
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