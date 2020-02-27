Путін відповів на запитання про двійника



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Володимир Путін заперечує наявність своїх двійників

Володимиру Путіну пропонували на початку 2000-х років використовувати свого двійника

Президент Росії Володимир Путін заперечує наявність своїх двійників, але заявив, що йому пропонували. Про це він повідомив у інтерв'ю ТАСС.

Путін зазначив, що на початку 2000-х років йому пропонували використовувати двійника.

«Тема двійника виникала, але я відмовився від цієї ідеї, це було в найважчі часи боротьби з тероризмом», - заявив він.

Зазначимо, що російські ЗМІ неодноразово писали, що у Путіна, можливо, є двійники, які замінюють його на публічних заходах.

Раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканість Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.

Зокрема, видання Bloomberg писало, що ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його при владі після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.