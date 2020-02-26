Путін вивалив нові претензії до України: згадав про виплату боргів СРСР



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Володимир Путін заявив, що РФ виплатила за Україну $16 мільярдів

«Ми кредити погасили за всіх, а активи за кордоном деякі, новоутворені на колишньому просторі Радянського Союзу держави, нам так і не передали», - побідкався Путін

Після того як Росія назвала себе «правонаступницею СРСР», вона заявила, що виплатила борги за колишні радянські республіки, в тому числі України. Президент РФ Володимир Путін також назвав розмір «боргу Української РСР, який довелося виплатити Москві», пишуть російські ЗМІ.

На цьому тлі керманич країни-агресора заявив, що «весь світ був дуже щасливий», коли Росія погодилася бути правонаступницею СРСР і виплатити всі борги колишніх радянських республік.

«Ми, по-моєму, тільки за Україну 16 мільярдів [доларів] виплатили», - сказав він. При цьому він зазначив, що за це Росія повинна була отримати закордонні активи СРСР.

«Ми кредити погасили за всіх, а активи за кордоном деякі, новоутворені на колишньому просторі Радянського Союзу держави, нам так і не передали», - побідкався Путін.

Російські ЗМІ повідомляють, що РФ взяла на себе боргові зобов'язання за зовнішнім боргом колишніх радянських республік в 1993 році. В обмін вони відмовилися від прав на частки в закордонних активах СРСР. Також в Кремлі заявляють, що «точний розмір боргу невідомий», проте в 2007 році заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак назвав цифру в 96,6 мільярда доларів за станом на кінець 1991 року.

Вартість активів, які повинна була отримати Росія натомість, оцінювався приблизно в 150 мільярдів доларів. Останній радянський борг перед іноземною державою РФ погасила в 2017 році.