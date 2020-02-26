Росія десятиліттями доводить світові, що Україна - невдалий проект

Нинішня українська влада своїми окремими діями створює реальність, що Україна сама по собі нічого не може

Дивно, що слова Суркова, що Україна - не держава, хтось сприймає як шокуючу новину. Невже ви і раніше не чули те саме від російського фюрера?

Ще задовго до усіх процесів на Донбасі і в Криму Путін говорив на той час президенту США Бушу: «Ти ж розумієш, Джордж, що Україна - це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її територій - це Східна Європа, а частина, і значна, подарована нами!».

Це був 2008 рік.

З того часу нічого у сприйнятті російської верхівки не змінилося. Навпаки, відбулось загострення. Вони десятиліттями доводять усьому світові, що ми - невдалий проект, який треба терміново прибрати до лап. І війна, яка була розв‘язана - лише частина цієї великоросійської шовіністичної стратегії, а не випадковість. Найгірше те, що нинішня українська влада своїми окремими діями якраз і створює реальність, що Україна сама по собі нічого не може. Слабкість влади допомагає ворогу. Допомагає путіним, сурковим і різним там козачкам втілювати їх споконвічну мрію - силове підкорення України. Сурков так і каже, що «братські відносини» можуть бути відновлені тільки силою. Але ви тримайтеся, Володимире Олександровичу. Путін же так хоче закінчити війну, як ви заявляєте. Головне - перестати стріляти у відповідь. Сподіваюсь, до білого прапора над офісом президента не дійде?

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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