Німеччина назвала розведення військ у Золотому «сигналом надії»



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МЗС Німеччини зазначило, що протягом п'яти років на сході України вирує конфлікт

У Берліні вважають, що розведення необхідно продовжувати в інших частинах регіону

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

Про це йдеться у повідомленні МЗС Німеччини в Twitter.

У відомстві зазначили, що протягом п'яти років на сході України вирує конфлікт, а «розведення сил у Золотому - це важливий сигнал надії для місцевого населення, що реальний прогрес на шляху до миру можливий».

У МЗС вважають, що розведення необхідно продовжувати в інших частинах регіону.

Також в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

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