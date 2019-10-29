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    Німеччина назвала розведення військ у Золотому «сигналом надії»

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    МЗС Німеччини&nbsp;зазначило, що протягом п'яти років на сході України вирує конфлікт - Німеччина назвала розведення військ у Золотому «сигналом надії»
    МЗС Німеччини зазначило, що протягом п'яти років на сході України вирує конфлікт

    У Берліні вважають, що розведення необхідно продовжувати в інших частинах регіону

    Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

    Про це йдеться у повідомленні МЗС Німеччини в Twitter.

    У відомстві зазначили, що протягом п'яти років на сході України вирує конфлікт, а «розведення сил у Золотому - це важливий сигнал надії для місцевого населення, що реальний прогрес на шляху до миру можливий».

    У МЗС вважають, що розведення необхідно продовжувати в інших частинах регіону.

    Також в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

    Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію про розведення сил і засобів в Золотому. Так, на прохання журналістів прокоментувати розведення сил і засобів у Золотому, він заявив, що «ми чекаємо підтвердження ООС». Коли резиденту повідомили, що в ООС підтвердили інформацію, він відповів: «прекрасно, прекрасно».

    До слова, глава МЗС сьогодні розповів, коли розпочнеться розведення сил у Петровському.

    Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

    Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.

     Читайте також: 
    МЗС Донбас Німеччина Луганщина військові Україна розведення військ на Донбасі
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