Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
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В РФ наразі не називають обсяги транзиту газу через Україну
Президент Росії Володимир Путін розповів, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.
Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, пише «РБК».
Путін зазначив, що наразі активно обговорюється питання будівництва «Північного потоку-2».
«Скільки буде по ньому поставлятися - питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит - теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи», - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні - за участю Російської Федерації - переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів.
Також «Главком» інформував, що РФ може не вийти на рекорд по експорту газу в Європу.