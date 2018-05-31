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    Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну

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    Володимир Путін - Путін заявив, що готовий зберегти транзит газу через Україну
    Володимир Путін

    В РФ наразі не називають обсяги транзиту газу через Україну

    Президент Росії Володимир Путін розповів, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну.

    Про це він заявив на прес-конференції після переговорів з прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, пише «РБК».

    Путін зазначив, що наразі активно обговорюється питання будівництва «Північного потоку-2».

    «Скільки буде по ньому поставлятися - питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит - теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз домовилися розпочати тристоронні - за участю Російської Федерації - переговори щодо транзиту газу до європейських споживачів. 

    Також «Главком» інформував, що РФ може не вийти на рекорд по експорту газу в Європу.

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