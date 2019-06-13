  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін заявив, що Росія відновить відносини з Україною

    • Розсилка
    Президент Росії&nbsp;Володимир Путін - Путін заявив, що Росія відновить відносини з Україною
    Президент Росії Володимир Путін

    Президент країни-агресора вкотре назвав українців і росіян «братніми народами»

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на «стан відносин з українськими елітами».

    Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Мир», звинувативши минулу українську владу в «особливій любові» до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян «братніми народами».

    «Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами», - заявив Путін.

    До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час самміту Великої двадцятки в японській Осаці.

    У травні Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним.

    Президенти США та Росії під час телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

    Росія Путін політика Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ