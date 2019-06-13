Путін заявив, що Росія відновить відносини з Україною



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Президент Росії Володимир Путін

Президент країни-агресора вкотре назвав українців і росіян «братніми народами»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відновить відносини з Україною, незважаючи на «стан відносин з українськими елітами».

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Мир», звинувативши минулу українську владу в «особливій любові» до Заходу. При цьому Путін вважає українців і росіян «братніми народами».

«Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами», - заявив Путін.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час самміту Великої двадцятки в японській Осаці.

У травні Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним.

Президенти США та Росії під час телефонної розмови обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.