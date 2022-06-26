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    Політика

    Зеленський дав українцям важливу обіцянку

    Ніякі ракети не можуть протистояти масовому народному спротиву українців - Зеленський дав українцям важливу обіцянку
    Ніякі ракети не можуть протистояти масовому народному спротиву українців
    фото: Офіс президента

    «Всі наші міста: Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ, – ми все повернемо»

    Президент України Володимир Зеленський увечері 122 доби повномасштабної війни пообіцяв українцям, що ЗСУ повернуть усі тимчасово захоплені окупантами населені пункти.

    Він наголосив, що за чотири місяці війни понад 20 тис. українських воїнів відзначені державними нагородами, 156 воїнів отримали звання Героя України.

    «Ось такий масштаб хоробрості, ось такий рівень спротиву. І якщо лише тих, чий подвиг вже відзначено нагородами, понад 20 тисяч, то на які взагалі ракети хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть реально масовий і народний спротив?», – сказав глава держави.

    Зеленський заявив, що «всі наші міста: Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ, – ми все повернемо».

    «Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Маріуполь. І всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українськими. Будуть завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто не втомлюється, хто не піддається емоційним зривам, хто бореться і хто знає, що перемога – попереду. Перемога наша і тільки наша», – йшлося у зверненні.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна Донецьк звання героя Володимир Зеленський Україна Луганськ окупація Енергодар #stoprussia міни
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    Зеленський дав українцям важливу обіцянку