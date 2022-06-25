«Ракетна показуха, яка стратегічно нічого не змінює»: президент про масовані обстріли України

У ворога все одно нічого не вийде – Зеленський

«Це такий етап війни – складний морально, емоційно»

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 червня у відеозверненні відреагував на ракетні обстріли Росією українських населених пунктів, які окупанти влаштували минулої ночі та протягом дня.

Він нагадав, що сьогодні почався п'ятий місяць повномасштабної війни.

«Окупанти збиралися на п'ятий день захопити більшу частину нашої країни, а змушені на пʼятий місяць влаштовувати таку ракетну показуху, яка стратегічно для Росії нічого не змінює. Це такий етап війни – складний морально, емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат і зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті», – сказав глава держави.

Нагадаємо, був завданий авіаційний удар по Україні з території Білорусі: розвідка пояснила мету противника.