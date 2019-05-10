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    Українські зірки у київському парку висадили квіти для бранців Кремля (фото, відео)

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    В акції взяли участь&nbsp;письменники, актори, музиканти та правозахисники - Українські зірки у київському парку висадили квіти для бранців Кремля (фото, відео)
    В акції взяли участь письменники, актори, музиканти та правозахисники
    Фото: Римма Зюбіна, Facebook

    У Хрещатому парку відбувся флешмоб «Саджайте квіти, а не людей»

    Сьогодні, 10 травня, у Хрещатому парку по вулиці Михайла Грушевського у Києві письменники, актори, музиканти та правозахисники висадили квіти для заручників Кремля. Акція розпочалася об 11-й годині і відбулася на підтримку започаткованого акторкою Риммою Зюбіною флешмобу під гаслом «Саджайте квіти, а не людей».

    Участь в акції, зокрема, взяли режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник Андрій Курков, актриса Римма Зюбіна, музикант Андрій Хливнюк, вчений Ігор Козловський та інші.

    Зокрема, на клумбах у Хрещатому парку висадили 800 канн.

    «Ці квіти називаються канни і це дуже символічно , тому що Олег Сенцов кінорежисер і його місце на знімальному майданчику, і я бажаю йому побувати в Каннах і отримати свою нагороду», - сказала Зюбіна.

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    Українські зірки у київському парку висадили квіти для бранців Кремля (фото, відео)
    Українські зірки у київському парку висадили квіти для бранців Кремля (фото, відео)
    Фото: Римма Зюбіна, Facebook

    Нагадаємо, 10 травня 5 років тому у Сімферополі арештували кінорежисера і письменника Олега Сенцова. 

    Олег Сенцов — український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

    Його було засуджено в Росії до 20 років ув'язнення за обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Свій термін режисер відбуває на крайній півночі Російської Федерації в Лабитнангі.

    У Києві сьогодні пройдуть акції на підтримку Олега Сенцова.

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