П’ятеро вірмен спробували стати українцями за $10 тис.

Порушникам заборонили в’їзд в Україну на три роки

На одному рейсі в «Борисполі» виявили п’ять фальшивих паспортів

В аеропорту «Бориспіль» у пасажирів літака, який вирушав до Барселони, прикордонники виявили відразу п’ять підроблених паспортів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Під час повторної перевірки пасажирів рейсу «Київ–Барселона» охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонними паспортами Вірменії на рейс «Київ–Тбілісі». Та в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з підробленими документами.

Як зазначається, фальшиві паспорти вони придбали у невідомого в Україні за $10 тис.

Порушників притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів через незаконне відвідування Криму.