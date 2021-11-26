  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У «Борисполі» виявлено ще понад 20 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом підробки документів - У «Борисполі» виявлено ще понад 20 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами
    Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом підробки документів
    фото: Нацполіція

    За кожним із фактів поліція проведе перевірку

    У період із 22 до 25 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» 21 особа пред’явила документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

    Як повідомлялося, у період із 19 до 21 листопада в «Борисполі» 25 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.

    Стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19. А ось головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль Київщина вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У «Борисполі» виявлено ще понад 20 пасажирів із підробленими Covid-сертифікатами