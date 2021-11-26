У «Борисполі» росіянка отримала другу заборону в’їзду в Україну на 10 років (відео)

Новий паспорт росіянки прикрашає штамп про заборону в’їзду в Україну терміном на 10 років

Росіянка, якій було заборонено в’їзд в Україну, спробувала потрапити до нашої країни з іншим паспортом

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2018 року порушила Порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України, незаконно відвідавши анексований Крим. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Познані. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця є порушницею українського законодавства.

Попередньо, за порушення українського законодавства прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років.

Однак громадянка РФ не дослухалася до попереджень, змінила паспортний документ, у якому вже не було відмітки українських прикордонників про заборону в’їзду, та спробувала в’їхати в Україну знову.

Рішення охоронців кордону було однозначним – громадянка РФ «прикрасила» новий паспортний документ новим штампом заборони в’їзду в Україну терміном на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській поетесі та авторці різних проєктів через незаконне відвідування Криму.