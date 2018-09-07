Qatar Airways почала великий розпродаж квитків з Києва: напрямки, ціни



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Можна купити авіаквитки зі знижкою до 35% від тарифу

Авіакомпанія Qatar Airways почала великий розпродаж квитків економ і бізнес-класу з Києва в міста Азії в честь річниці з моменту запуску польотів в Україну.

Акція триватиме до 9 вересня 2018 року включно і дозволяє оформити перельоти зі знижкою до 35% від тарифу.

У списку акційних напрямків Делі, Коломбо, Крабі, Мальдіви, Токіо, Сінгапур та інші міста.

Список акційних напрямків Qatar Airways з Києва:

Київ-Делі - від 13300 грн

Київ-Коломбо - від 14200 грн

Київ-Крабі - від 15800 грн

Київ-Бангкок - від 17600 грн

Київ-Мальдіви - від 18900 грн

Київ-Балі - від 20000 грн

Київ-Токіо - від 20100 грн

Київ-Гонконг - від 20400 грн

Київ-Пхукет - від 21900 грн

Київ-Гуанчжоу - від 24900 грн

Київ-Сінгапур - від 25600 грн

Київ-Куала-Лумпур - від 27700 грн

Знижка діє на рейси, які будуть виконуватися в період з 4 вересня 2018 року по 28 лютого 2019 року.

Період винятків: знижка не діє на всі напрямки в період з 15 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року.

Особливі умови: спеціальні тарифи на квитки економ-класу Київ-Гонконг і Київ-Пхукет діють на рейси, що виконуються в період з 1 жовтня 2018 року по 31 березня 2019 року.

В ціну перельоту економ-класом включено харчування, перевезення 7 кг ручної поклажі і 30 кг багажу. Польоти виконуються з пересадкою в Досі.

Детальніше ознайомитися з умовами розпродажі можна на сторінці акції на сайті Qatar Airways.

Джерело: avianews.com