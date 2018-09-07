  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Qatar Airways почала великий розпродаж квитків з Києва: напрямки, ціни

    • Розсилка
    Qatar Airways почала великий розпродаж квитків з Києва: напрямки, ціни

    Можна купити авіаквитки зі знижкою до 35% від тарифу

    Авіакомпанія Qatar Airways почала великий розпродаж квитків економ і бізнес-класу з Києва в міста Азії в честь річниці з моменту запуску польотів в Україну.

    Акція триватиме до 9 вересня 2018 року включно і дозволяє оформити перельоти зі знижкою до 35% від тарифу.

    У списку акційних напрямків Делі, Коломбо, Крабі, Мальдіви, Токіо, Сінгапур та інші міста.

    Список акційних напрямків Qatar Airways з Києва:

    • Київ-Делі - від 13300 грн
    • Київ-Коломбо - від 14200 грн
    • Київ-Крабі - від 15800 грн
    • Київ-Бангкок - від 17600 грн
    • Київ-Мальдіви - від 18900 грн
    • Київ-Балі - від 20000 грн
    • Київ-Токіо - від 20100 грн
    • Київ-Гонконг - від 20400 грн
    • Київ-Пхукет - від 21900 грн
    • Київ-Гуанчжоу - від 24900 грн
    • Київ-Сінгапур - від 25600 грн
    • Київ-Куала-Лумпур - від 27700 грн

    Знижка діє на рейси, які будуть виконуватися в період з 4 вересня 2018 року по 28 лютого 2019 року.

    Період винятків: знижка не діє на всі напрямки в період з 15 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року.

    Особливі умови: спеціальні тарифи на квитки економ-класу Київ-Гонконг і Київ-Пхукет діють на рейси, що виконуються в період з 1 жовтня 2018 року по 31 березня 2019 року.

    В ціну перельоту економ-класом включено харчування, перевезення 7 кг ручної поклажі і 30 кг багажу. Польоти виконуються з пересадкою в Досі.

    Детальніше ознайомитися з умовами розпродажі можна на сторінці акції на сайті Qatar Airways.

    Джерело: avianews.com

    Читайте також
    Київ авіаперевезення Qatar Airways
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ