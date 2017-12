Гонтарева заробила 83,5 млн. грн на відчуженні корпоративних прав «рідної» ICU

Відповідні зміни глава Нацбанку внесла до електронної декларації

Досі діючий голова Національного банку України Валерія Гонтарева задекларувала 83,5 млн. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Про це «Главком» дізнався з електронної декларації, зміни до якої 24 грудня внесла головний банкір країни. Гонтарева вказала, що мільйони одержала від ICU Holdings Limited, яка



Досі діючий голова Національного банку України Валерія Гонтарева задекларувала 83,5 млн. грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Про це «Главком» дізнався з електронної декларації, зміни до якої 24 грудня внесла головний банкір країни.

Гонтарева вказала, що мільйони одержала від ICU Holdings Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Як відомо, до середини 2014 року Гонтарева була співзасновницею і керівником ради директорів групи ICU. Після призначення на посаду глави Нацбанку вона продала свою частку в ICU холдингової компанії групи - ICU Holdings Limited. Продаж передбачає п'ятирічній графік розрахунків, згідно з яким Гонтарева отримує черговий транш в кінці кожного календарного року, починаючи з 2014 року. У 2015 році глава НБУ задекларувала 23,518 млн грн доходу від продажу своєї частини в компанії ICU Holdings Limited, у 2016 році – 52,5 млн. грн.

Як зазначають ЗМІ, основними партнерами групи ICU залишилися Макар Пасенюк (радник президента Петра Порошенка) і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і екс-міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин, яким належить відповідно 6,58% і 9,99%.

Раніше «Главком» опублікував докази того, що компанія «Інвестиційний Капітал Україна», якою Гонтарева керувала до приходу в НБУ, має безпосереднє відношення до заарештованих в «Ощадбанку» коштів оточення екс-президента Віктора Януковича.

Протягом листопада – грудня 2013 року ICU викупила валютні облігації на загальну суму 10,7 млрд грн. Відповідно до документів, угоди проведені для клієнтів ICU: WONDERBLISS LTD, QUICKPACE LIMITED, SABULONG TRADING LTD, Akemi MANAGMENT LIMITED, KATIEMA ENTERPRISES LIMITED, LORICOM HOLDING GROUP LTD, FOXTRON NETWORKS LIMITED. В 2014 році активи цих компаній в українських банках заарештовані. ICU обслуговувала компанії, які відмивали кошти Віктора Януковича, у той час, коли головою ради директорів компанії була нинішня голова НБУ Валерія Гонтарева.

Повернути кошти злочинного угруповання Януковича до держбюджету і направити їх на фінансування армії депутати ВРУ намагаються за допомогою законопроекту №4811. Однак, пройшовши узгодження в Комітеті з нацбезпеки й оборони, документ 16 червня 2016 року так і не був внесений до порядку денного. Нардеп Вікторія Сюмар заявила, що в сесійній залі є багато депутатів, які хочуть повернути кошти Януковичу, а не віддати гроші на армію.