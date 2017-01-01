Держстат: середня заробітна плата в Україні за рік зросла майже на 40%

Найбільше зростання зарплати спостерігалося у Тернопільській області, найнижче – у Києві

Середня заробітна плата в Україні в листопаді становила 7479 грн, що в 2,3 рази більше законодавчо установленої мінімальної заробітної плати і на 38,3% перевищує аналогічний показник листопада 2016 року. Про це повідомили в Державному комітеті статистики. Відзначається, що, в порівнянні з жовтнем, зростання реальної зарплати становило лише



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Найбільше зростання зарплати спостерігалося у Тернопільській області, найнижче – у Києві

Середня заробітна плата в Україні в листопаді становила 7479 грн, що в 2,3 рази більше законодавчо установленої мінімальної заробітної плати і на 38,3% перевищує аналогічний показник листопада 2016 року.

Про це повідомили в Державному комітеті статистики.

Відзначається, що, в порівнянні з жовтнем, зростання реальної зарплати становило лише 0,5%. При цьому номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді, в порівнянні з вереснем цього року, збільшилася на 1,4%, в річному вимірі - на 38,3%, склавши 7479 грн, тоді як у жовтні - 7377 грн, у вересні - 7351 грн , серпні - 7114 грн.

У відомстві зазначили, що найбільше зростання зарплати спостерігалося у Тернопільській області (50,6%), Хмельницькій (50,2%), Волинській (48,8%), Херсонській (48,3%), Закарпатській (47,1%) , Житомирській (46,9%), Вінницькій (46,8%), Івано-Франківській та Кіровоградській (44,6%), Чернівецькій (44,0%), Черкаській (43,8%), Сумській (43,0 %), Чернігівській (42,1%), Львівській (40,7%), Дніпропетровській (39,8%), Миколаївській (37,5%), Одеській (38,8%), Полтавській (37,2%) областях і Києві (29,2%).

Водночас найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксовано в Києві - 11643 грн, найнижчий - у Чернігівській області - 5898 грн.

У четвер міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.

Нагадаємо, упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень.