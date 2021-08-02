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    Рабиновича звільнили із групи «Нафтогаз». Офіційно – за прогул

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    Максим&nbsp;Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року - Рабиновича звільнили із групи «Нафтогаз». Офіційно – за прогул
    Максим Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Менеджер був звільнений за статтею, але в «Нафтогазі» заявили, що контракт з Рабиновичем закінчився і не був продовжений

    Максим Рабинович звільнений з посади директора ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України». Рабинович зазначив, що звільнений з 29 липня.

    «Рівно у день закінчення контракту. Містика», – написав він у коментарях.

    Про звільнення Рабиновича також виданню «Європейська правда» повідомив співрозмовник в компанії.

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відповідає в групі «Нафтогаз» за роздрібну поставку газу для домогосподарств, середнього і малого бізнесу.

    При цьому, за словами співрозмовника, Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року.

    За даними ЗМІ, менеджер був звільнений за статтею, але в «Нафтогазі» заявили, що контракт з Рабиновичем закінчився і не був продовжений.

    «Контракт з паном Рабиновичем закінчився, і він не був продовжений», – сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

    Згодом Рабинович підтвердив ЗМІ інформацію про звільнення, зазначивши, що офіційна причина – прогул.

    Він додав, що поки залишається директором дивізіону Рітейл в НАК.

    Виконуючим обов'язки директора ГК призначений Сергій Бєляєв – до цього він займав посаду фінансового директора ТОВ «ГК Нафтогаз України».

    У 2019 році Максим Рабинович був призначений директором ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України», що відповідає в групі «Нафтогаз» за роздрібне постачання газу для домогосподарств, середнього та малого бізнесу.

    У березні 2019 року він пішов з посту заступника гендиректора «Укрпошти». До цього він працював директором з обслуговування клієнтів оператора експрес-доставки «Нова пошта».

    Теги: Нафтогаз України бізнес робота звільнення
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    Рабиновича звільнили із групи «Нафтогаз». Офіційно – за прогул