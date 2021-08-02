Рабиновича звільнили із групи «Нафтогаз». Офіційно – за прогул

Максим Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року

Менеджер був звільнений за статтею, але в «Нафтогазі» заявили, що контракт з Рабиновичем закінчився і не був продовжений

Максим Рабинович звільнений з посади директора ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України». Рабинович зазначив, що звільнений з 29 липня.

«Рівно у день закінчення контракту. Містика», – написав він у коментарях.

Про звільнення Рабиновича також виданню «Європейська правда» повідомив співрозмовник в компанії.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відповідає в групі «Нафтогаз» за роздрібну поставку газу для домогосподарств, середнього і малого бізнесу.

При цьому, за словами співрозмовника, Рабинович зберіг за собою позицію директора з управління дивізіоном Роздрібний бізнес, яку займає з січня 2021 року.

За даними ЗМІ, менеджер був звільнений за статтею, але в «Нафтогазі» заявили, що контракт з Рабиновичем закінчився і не був продовжений.

«Контракт з паном Рабиновичем закінчився, і він не був продовжений», – сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» Максим Білявський.

Згодом Рабинович підтвердив ЗМІ інформацію про звільнення, зазначивши, що офіційна причина – прогул.

Він додав, що поки залишається директором дивізіону Рітейл в НАК.

Виконуючим обов'язки директора ГК призначений Сергій Бєляєв – до цього він займав посаду фінансового директора ТОВ «ГК Нафтогаз України».

У 2019 році Максим Рабинович був призначений директором ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК) «Нафтогаз України», що відповідає в групі «Нафтогаз» за роздрібне постачання газу для домогосподарств, середнього та малого бізнесу.

У березні 2019 року він пішов з посту заступника гендиректора «Укрпошти». До цього він працював директором з обслуговування клієнтів оператора експрес-доставки «Нова пошта».