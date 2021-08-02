За якою ціною «Нафтогаз» продає український бензин? Результати аукціону

За формулою «Роттердам+» в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула «Амстердам+» для газу

«Нафтогаз» продав бензин по ціні в порту Роттердам + $23/т

НАК «Нафтогаз України» на електронних біржових торгах з продажу пального за річними контрактами реалізував 148,1 тис. тонн світлих нафтопродуктів виробництва Шебелинського НПЗ (Харківська обл.) за ціною в порту Роттердам (Нідерланди) плюс націнка від 23 до 55 доларів на тонні.

Про це свідчать результати аукціону на «Українські енергетичній біржі».

«Ціноутворення терм-контрактів на бензини здійснювалося за формулою з прив’язкою до середнього значення котирування Argus Eurobob Oxy FOB Rotterdam Barges Future (щоденного моніторингу агентства Argus)», – повідомили в компанії «Укргазвидобування».

На цьогорічних торгах за річними контрактами було реалізовано 56,9 тис. тонн бензину А-95 та 88,6 тис. тонн бензину А-92 та 2,6 тис. тонн дизельного палива.

За даними видання enkorr, премія на бензин А-95 до ціни в порту Роттердам склала 23 долари на тоні, для дизельного палива – 55,75 доларів на тоні.

Нагадаємо, за формулою «Роттердам+» в 2016-2019 роках визначалася ціна на вугілля. В 2017-2020 роках діяла повністю ідентична формула «Амстердам+» для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу «Роттердам+» для бензину.