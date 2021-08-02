Вітренко назвав свою зарплату в «Нафтогазі»

Юрій Вітренко повідомив, що його місячна зарплата у «Нафтогазі» становить 50 тисяч гривень

Говорити про те, скільки заробляв його попередник Андрій Коболєв, керівник «Нафтогазу» не захотів

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляє, що його місячна зарплата становить 50 тисяч гривень. Водночас в інтерв’ю «Радіо Свобода» керівник «Нафтогазу» не відповів конкретно на запитання, чи становив річний оклад його попередника Андрія Коболєва понад 21 мільйон гривень.

«Я не хочу зараз казати про якісь конкретні суми Коболєва. Чесно кажучи, навіть не пам’ятаю. Мене особисто зарплата не тривожить. Але загальна сума, яку він отримав після звільнення... Він отримав реальні гроші. Прийшов до банку відповідно і отримав всі гроші. Хоча створив враження у журналістів, що він гроші не отримував. Це окрема така ситуація», – розповів Вітренко.

Також Юрій Вітренко засудив дії Наглядової ради, яка так і не звітувала про багатомільйонні премії для працівників «Нафтогазу» за 2020 рік. Це, стверджує керівник «Нафтогазу», порушує правила.

Раніше Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва.

Також Вітренко вважає дії наглядової ради «Нафтогазу» узаконеною корупцією.

Відомо, що до суду надійшов новий позов з вимогою звільнити Вітренка.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.