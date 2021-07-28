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    Економіка та фінанси

    Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва

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    Голова НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Юрій Вітренко - Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва
    Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Вітренко вважає провокацією інформацію про нібито звільнення Коболєва заради доступу до 50 млрд грн

    В інтерв'ю агентству «РБК-Україна» нинішній голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що 50 млрд грн, про які писали ЗМІ, що заради доступу до них уряд замінив на цій посаді попереднього керівника Андрія Коболєва, – ідуть на закупівлю газу на зиму.

    «Як я вже сказав, ці гроші – виручка від продажу газу, купленого за кредити, які треба віддавати. Зараз НАК витрачає цей ресурс на покупку газу на зиму. Його потрібно буде продати з прибутком, щоб погасити ці кредити і сплатити відсотки по них. Закупівля газу на зимовий період – пріоритет і для НАК, і для уряду, і для президента. Так що спекуляції на тему передачі цих грошей на великі або маленькі терміни будівництва – це скоріше талант акторів погорілого театру робити із себе жертву, яка потребує захисту через напади поганих людей», – заявив він.

    Вітренко додав, що інформацію про нібито звільнення Коболєва заради доступу до цих грошей він вважає провокацією.

    «На жаль, деякі представники міжнародних партнерів і громадські активісти вважають Українську державу настільки корумпованою, що піддалися на цю провокацію. Але ж у такій логіці отримує схвалення підхід, коли менеджмент державної, підкреслюю, компанії приховує ресурси від держави і витрачає їх без рішення уряду, причому ще й неефективно. Ті, хто щиро хоче боротися з корупцією, повинні підтримувати прозорість, підзвітність і розвиток ринкових інституцій, а не нанесення шкоди державі», – сказав голова НАК «Нафтогаз».

    Нагадаємо, про те, що 50 млрд грн – це причина звільнення голови НАК «Нафтогаз України» і призначення на цю посаду Юрія Вітренка, писало 29 квітня ZN.UA.

    «Ці 50 млрд НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується», – стверджувала авторка статті Юлія Самаєва.

    Теги: ЗМІ Нафтогаз України Андрій Коболєв Юрій Вітренко
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    Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва