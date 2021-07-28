Вітренко розповів, куди пішли 50 млрд грн, через які нібито звільнили Коболєва

Вітренко вважає провокацією інформацію про нібито звільнення Коболєва заради доступу до 50 млрд грн

В інтерв'ю агентству «РБК-Україна» нинішній голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що 50 млрд грн, про які писали ЗМІ, що заради доступу до них уряд замінив на цій посаді попереднього керівника Андрія Коболєва, – ідуть на закупівлю газу на зиму.

«Як я вже сказав, ці гроші – виручка від продажу газу, купленого за кредити, які треба віддавати. Зараз НАК витрачає цей ресурс на покупку газу на зиму. Його потрібно буде продати з прибутком, щоб погасити ці кредити і сплатити відсотки по них. Закупівля газу на зимовий період – пріоритет і для НАК, і для уряду, і для президента. Так що спекуляції на тему передачі цих грошей на великі або маленькі терміни будівництва – це скоріше талант акторів погорілого театру робити із себе жертву, яка потребує захисту через напади поганих людей», – заявив він.

Вітренко додав, що інформацію про нібито звільнення Коболєва заради доступу до цих грошей він вважає провокацією.

«На жаль, деякі представники міжнародних партнерів і громадські активісти вважають Українську державу настільки корумпованою, що піддалися на цю провокацію. Але ж у такій логіці отримує схвалення підхід, коли менеджмент державної, підкреслюю, компанії приховує ресурси від держави і витрачає їх без рішення уряду, причому ще й неефективно. Ті, хто щиро хоче боротися з корупцією, повинні підтримувати прозорість, підзвітність і розвиток ринкових інституцій, а не нанесення шкоди державі», – сказав голова НАК «Нафтогаз».

Нагадаємо, про те, що 50 млрд грн – це причина звільнення голови НАК «Нафтогаз України» і призначення на цю посаду Юрія Вітренка, писало 29 квітня ZN.UA.

«Ці 50 млрд НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується», – стверджувала авторка статті Юлія Самаєва.