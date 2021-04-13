Рада цього тижня проведе ще одне позачергове засідання

На додатковому засіданні в четвер можуть розглянути до 15 питань

На додатковому засіданні в четвер можуть розглянути до 15 питань

Парламентарі розглянуть повернення ув'язнення за брехню в деклараціях і розмитнення «євроблях»

Верховна Рада 15 квітня проведе ще одне позачергове засідання, на якому розглянуть низку питань. Про це сьогодні повідомила заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Порядок денний, думаю, буде містити 15 питань. Доволі буде тривалим це позачергове засідання. Думаю, теж будемо до пізнього вечора працювати. Серед найважливіших законопроектів - це повернення ув'язнення за брехню в деклараціях. Також законопроект про конституційну процедуру. Також, у першому читанні, він вже отримав позитивний висновок Венеціанської комісії», – повідомила нардеп.

Також Рада в другому читанні розгляне законопроект про старост.

«Також імовірно, що ми розглянемо в другому читанні пакет законопроектів, що стосуються «євроблях». Мова про два законопроекти, які фактично нормують, яким чином можна легалізувати і оплатити відповідні суми і штрафи за авто на європейських номерах, які були ввезені до кінця минулого року», – сказала Кравчук.

Відзначимо, сьогодні парламент проводив одразу два позачергових засідання. На одному з них депутати провалили голосування за постанови про зниження тарифів.

Також Рада ухвалила законопроєкт «Євросолідарності» і повернула виплату лікарняних. Як раніше повідомляла Іванна Климпуш-Цинцадзе, з 1 липня 2021 року могли бути припинені виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я».

Крім того, Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації. У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.