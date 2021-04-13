Виправили помилку «Слуг». Рада ухвалила законопроєкт «Євросолідарності» і повернула виплату лікарняних

Із 1 липня в Україні могли припинити виплати лікарняних через помилки у законі про реабілітацію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Європейської солідарності», який виправляє грубі помилки монобільшості і повертає виплату лікарняних. Законопроєкт під номером 5187 підтримали 304 народних депутата.

Як раніше повідомляла Іванна Климпуш-Цинцадзе, з 1 липня 2021 року могли бути припинені виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». Депутати від «ЄС» ініціювали зміни до закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (№5187) щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності, якими відновлюється виплата лікарняних коштів.

Щоправда, фрація Зеленського знову таки подала альтернативний законопроект №5187-1 і навіть провела його через профільний комітет. Однак після обговорення в сесійній залі депутати з’ясували, що законопроєкт монобільшості не вирішує проблем, які були створені самими ж «слугами».

«У цьому скликанні парламенту часто почуваєшся вчителькою молодших класів, яка мусить брати додому зошити на перевірку і потім на пальцях пояснювати першачкам, що не так. Цього разу «першачки» проголосували поправку до закону про загальнообов’язкове державне соцстрахування, якою позбавляють українців лікарняних», – зазначила депутатка.

«Кожне слово в законі – пряме керівництво до дії. Тому якщо законодавець каже, що допомогу з тимчасової непрацездатності платитимуть «на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві», то це значить, що під час самої хвороби можна не платити», – пояснила Іванна Климпуш-Цинцадзе суть внесених змін.

«Якщо ми не виправимо цей ляп, то вже з 1 липня наші громадяни не отримуватимуть виплат за лікарняні», – наголосила депутатка.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що у зв’язку з набуттям чинності закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», відбулися зміни в законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і з переліку страхових випадків без виключений основний страховий випадок, за яким проводяться виплати Фондом соціального страхування України – «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві». Це могло призвести до того, що після 30 червня 2021 року гроші за лікарняним не отримали б близько 2,5 мільйонів українців.

Раніше повідомлялося, що українцям вирішили урізати лікарняні: виплати скоротять, а лікарям загрожують штрафи.