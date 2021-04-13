Скринінг цукрового діабету буде включено до щорічних профоглядів дітей

В Україні зафіксовано майже 10 тисяч дітей із діагнозом цукровий діабет

Парламент ухвалив постанову про лікування дітей, хворих на діабет

Верховна Рада підтримала постанову про вжиття невідкладних заходів спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет. Рішення підтримали 326 народних депутатів.

Документ передбачає створення і забезпечення належного функціонування системи профілактики та діагностики дітей на цукровий діабет, забезпечення дітей хворих на цукровий діабет приладами безперервного контролю цукру та розхідними матеріалами за кошти державного бюджету.

Окрім того, пропонується надати доручення уряду невідкладно розглянути питання щодо:

створення і забезпечення належного функціонування системи профілактики та діагностики дітей на цукровий діабет;

включення скринінгу цукрового діабету до щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів серед дітей;

забезпечення закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності, які здійснюють щорічні обов’язкові медичні профілактичні огляди серед дітей спеціальними технічними засобами для забору крові та вимірювання рівня цукру в крові за рахунок коштів державного бюджету тощо.

В Україні понад 200 тисяч людей мають тяжку форму цукрового діабету. Крім того, у країні проживає майже 10 тисяч дітей із діагнозом цукровий діабет, які потребують такої допомоги.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері Рада проводить два позачергових засідання.

Зокрема, Верховна Рада не підтримала постанову «Про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год» та введення річного мораторію на підвищення тарифів на енергоносії. За рішення проголосували всього 174 депутати.