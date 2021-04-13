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    Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації

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    Державна підсумкова атестація (ДПА) &ndash; це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі - Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації
    Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі
    Фото з відкритих джерел

    Випускники зможуть скласти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням

    Відповідно до прийнятого сьогодні Верховною Радою України закону, випускники шкіл звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.

    У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

    Ті школярі, які не збираються здобувати вищу освіту, матимуть можливість скласти атестацію у вигляді підсумкової атестації безпосередньо у школі. І їм не треба буде їхати до пунктів тестування з метою скласти атестацію у формі ЗНО.

    Ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на Covid-19 під час оцінювання результатів навчання учнів.

    Водночас усі етапи зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах:

    • пробне тестування – 24 квітня у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях (у решті регіонів відбулось 10 квітня),
    • основна сесія ЗНО – з 21 травня до 15 червня,
    • додаткова сесія – з 26 червня до 16 липня.

    За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, на ЗНО-2021 зареєстровано 389 710 осіб, які обрали 1 543 756 тестувань.

    Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.

    Між іншим, вчителів, які працюватимуть на ЗНО, планують вакцинувати. Педагогів хочуть вакцинувати препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovak.

    10 квітня у більшості регіонів України відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

    Нагадаємо, пробне ЗНО 2021 у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях було перенесено на 24 квітня.

    Теги: Верховна Рада ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки атестація навчання школярі
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