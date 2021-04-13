Рада звільнила випускників від обов’язкової підсумкової атестації

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі

Випускники зможуть скласти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням

Відповідно до прийнятого сьогодні Верховною Радою України закону, випускники шкіл звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.

У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Ті школярі, які не збираються здобувати вищу освіту, матимуть можливість скласти атестацію у вигляді підсумкової атестації безпосередньо у школі. І їм не треба буде їхати до пунктів тестування з метою скласти атестацію у формі ЗНО.

Ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на Covid-19 під час оцінювання результатів навчання учнів.

Водночас усі етапи зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах:

пробне тестування – 24 квітня у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях (у решті регіонів відбулось 10 квітня),

основна сесія ЗНО – з 21 травня до 15 червня,

додаткова сесія – з 26 червня до 16 липня.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, на ЗНО-2021 зареєстровано 389 710 осіб, які обрали 1 543 756 тестувань.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.

Між іншим, вчителів, які працюватимуть на ЗНО, планують вакцинувати. Педагогів хочуть вакцинувати препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovak.

10 квітня у більшості регіонів України відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.

Нагадаємо, пробне ЗНО 2021 у Києві, Чернігівській та Миколаївській областях було перенесено на 24 квітня.