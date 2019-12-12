Нардепи зменшили штрафи за неофіційне працевлаштування



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За допуск працівника до роботи без оформлення будуть штрафувати в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

Верховна Рада України в четвер, 12 грудня, прийняла закон, який зменшує розміри штрафів за порушення вимог трудового законодавства. Йдеться, зокрема, про відмову від трудового контракту з співробітниками.

За закон Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права і законні інтереси роботодавців України) проголосували 267 нардепів.

Відповідно до закону, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи в повний робочий час, встановлений на підприємстві, і виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків карається в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого вчинено порушення.

При цьому до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження.

Якщо ж таке порушення було вчинене повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - воно карається в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Крім того, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці карається в двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.