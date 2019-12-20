Рада дозволила морякам і льотчикам отримати статус учасника бойових дій



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Проєкт закону підтримали 317 парламентарів

Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №1197 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій)».

За документ проголосували 317 нардепів.

Законом визначається, що до учасників бойових дій належать члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) ЗСУ, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення і вогневого контакту з військовими формуваннями іноземних держав і незаконними збройними формуваннями

При цьому передбачається, що порядок надання та позбавлення статусу зазначених вище учасників бойових дій визначається Кабінетом міністрів.

Крім того, встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 4 грудня парламент прийняв у другому читанні проєкт закону №2045-1 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції», яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями.