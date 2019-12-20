Нардепи відтермінували створення Єдиної державної системи трансплантації



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Створення системи відтермінували до 2021 року

Парламент підтримав в другому читанні законопроєкт №2457 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині». За законопроєкт проголосували 320 народних обранців.

Документом визначається, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ), але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього проекту щодо використання зазначеної системи для організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації не застосовуються. При цьому організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Закон також встановлює, що Державна інформаційна система супроводу трансплантації складається з ЄДІСТ і Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Крім того, з метою підвищення захисту діяльності в сфері трансплантації пропонується деталізація складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 Кримінального кодексу України, і Кодексу про адміністративні правопорушення новою статтею 452 щодо порушення встановленого порядку внесення інформації до ЄДІСТ.

Законом визначається, що повнолітня дієздатна фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після смерті його тіла або анатомічних матеріалів науковим або навчальним закладам, установам охорони здоров'я.

Рішення про передачу тіла або анатомічних матеріалів померлого може бути прийняте другим з подружжя або одним з близьких родичів, якщо це не суперечить волевиявленню померлого. Порядок передачі тіла або анатомічних матеріалів померлого науковим, медичним або навчальним закладам встановлюється Кабінетом міністрів.

Зазначимо, з 31 березня 2019 року в Україні набув чинності закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» № 2694-VIII від 28.02.2019.