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    Рада хоче дозволити воювати чоловікам, яким більше 60 років

    В Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Рада хоче дозволити воювати чоловікам, яким більше 60 років
    В Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Діюче українське законодавство забороняє мобілізовувати до лав армії осіб, старших 60 років

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який направлено на сприяння громадянам у реалізації права на захист Вітчизни та зміцнення обороноздатності держави. Його авторами є семеро депутатів із фракції «Слуга народу», передає «Главком».

    У пояснювальній записці до проєкту документа зазначено, що головною метою законопроекту є забезпечення реалізації права громадян на захист Вітчизни в умовах воєнного стану, стану війни, на добровільній основі, і у віці понад 60 років.

    Законотворці наголосили, що з початком мобілізації чоловіки віком понад 60 років, які придатні за станом здоров'я і мають військові спеціальності, величезний досвід військової служби і бажання служити в цей тяжкий для України особливий період, не можуть реалізувати свої конституційний обов’язок. Діюче українське законодавство забороняє мобілізовувати до лав армії осіб, старших 60 років.

    Крім цього, обранці пропонують внести уточнення до закону про основи національного супротиви, прописавши, що до складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України віком від 18 років. Наразі в законі не зазначено вік осіб, які можуть входити до лав добровольчих формувань.

    Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

    «Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Рада хоче дозволити воювати чоловікам, яким більше 60 років