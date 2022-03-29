Україна-Росія: у Стамбулі проходить новий етап перемовин (фото)

Зустріч проходить у Туреччині

Сьогодні, 29 березня, у Стамбулі розпочався новий раунд переговорів України та країни-агресорки. Переговори почалися на день пізніше, ніж планувалося раніше.

Склад української делегації на перемовинах у Стамбулі:

Міністр оборони Олексій Резніков,

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,

Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія,

Нардеп Андрій Костін,

Народний депутат, співголова МФО «Кримська платформа» у парламенті Рустем Умєров,

Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький,

Заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко,

Ексзаступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.

Також там перебуває російський бізнесмен Роман Абрамович, який брав участь в організації перемовин на початковій стадії.

Відкрив переговори президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він закликав до перемир'я і сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому. Також очільник Туреччинни висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія заявляв, що переговори між Україною та Росією відбудуться 28-30 березня у Туреччині. У коментарях до свого допису на Facebook лідер монокоаліції в українському парламенті зазначив, що місцем переговорів обрали Стамбул.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією. Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Подоляк також заявив про необхідність прямої зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.