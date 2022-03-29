  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У Чернігові російські окупанти вбили сина ультрамарафонця

    Максим Ус встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП - У Чернігові російські окупанти вбили сина ультрамарафонця
    Максим Ус встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП

    Під безперервними обстрілами дитину вдалося доставити в лікарню. Хлопчик помер через тиждень

    У Чернігові під час обстрілу російських окупантів загинув 10-річний син рекордсмена України, ультрамарафонця Максима Уса. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

    Під час артобстрілу в Чернігові Максим разом з дружиною Євгенією та сином Дмитриком спустилися в під'їзд. Але в одну мить двері під'їзду знесло вибуховою хвилею від снаряду, який влучив за сім метрів від входу в будинок.

    «Максим почув крик дружини і зрозумів, що сталося найстрашніше. Осколки снаряду влучили дитині в голову, дружина отримала серйозне поранення ноги. Під безперервними обстрілами дитину вдалося доставити в лікарню. Спершу Дмитрик ще тримав пульс, але через тиждень хлопчик став ангелочком на небі…», – написала Вєтрова.

    Максим Ус з Чернігова встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП.

    Нагадаємо, в Маріуполі загинула маленька Катерина Дяченко. Дівчинка займалася художньою гімнастикою, вона загинула в результаті обвалу будинку після прямого влучання ворожої артилерії.

    Нагадаємо, спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернігові російські окупанти вбили сина ультрамарафонця