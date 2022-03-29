У Чернігові російські окупанти вбили сина ультрамарафонця

Максим Ус встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП

Під безперервними обстрілами дитину вдалося доставити в лікарню. Хлопчик помер через тиждень

У Чернігові під час обстрілу російських окупантів загинув 10-річний син рекордсмена України, ультрамарафонця Максима Уса. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Під час артобстрілу в Чернігові Максим разом з дружиною Євгенією та сином Дмитриком спустилися в під'їзд. Але в одну мить двері під'їзду знесло вибуховою хвилею від снаряду, який влучив за сім метрів від входу в будинок.

«Максим почув крик дружини і зрозумів, що сталося найстрашніше. Осколки снаряду влучили дитині в голову, дружина отримала серйозне поранення ноги. Під безперервними обстрілами дитину вдалося доставити в лікарню. Спершу Дмитрик ще тримав пульс, але через тиждень хлопчик став ангелочком на небі…», – написала Вєтрова.

Максим Ус з Чернігова встановив рекорд України в бігу на 100 км, маючи діагноз ДЦП.

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