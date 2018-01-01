Рада Європи може у лютому ухвалити новий план дій для України

Попередній план дій РЄ для України 2015-2017 років вже закінчився

Новий план дій Ради Європи для України на наступні чотири роки може бути ухвалений у середині лютого цього року. Про це сказав сьогодні на прес-конференції керівник проектів Венеційської комісії Офісу Ради Європи в Україні Сергій Ткаченко. «Ми сподіваємося, що у середині лютого буде прийнято новий план дій для України



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Попередній план дій РЄ для України 2015-2017 років вже закінчився

Новий план дій Ради Європи для України на наступні чотири роки може бути ухвалений у середині лютого цього року. Про це сказав сьогодні на прес-конференції керівник проектів Венеційської комісії Офісу Ради Європи в Україні Сергій Ткаченко.

«Ми сподіваємося, що у середині лютого буде прийнято новий план дій для України на наступні чотири роки, в рамках яких всі пріоритети отримають своє відображення і ми будемо продовжувати свою роботу», — сказав він.

Ткаченко зауважив, що попередній план дій РЄ для України 2015-2017 років вже закінчився.

Він зосереджував увагу на конституційній реформі та функціонуванні демократичних інститутів, судовій реформі, демократичному управлінні, правах людини та протидії економічним злочинам.

Як повідомлялося, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні.

Джерело: УНН