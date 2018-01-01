Рада Європи затвердила для України чотирирічний план дій

Розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн євро

Комітет міністрів Ради Європи 21 лютого затвердив План дій РЄ для України на 2018-2021 роки, в якому за ініціативи української сторони вперше вказано про сприяння виконанню Угоди про асоціацію з ЄС. Про це повідомили у Постійному представництві України при Раді Європи, повідомляє Укрінформ. «Ухвалення Плану дій символічно відбулося у дні,



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Розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн євро

Комітет міністрів Ради Європи 21 лютого затвердив План дій РЄ для України на 2018-2021 роки, в якому за ініціативи української сторони вперше вказано про сприяння виконанню Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомили у Постійному представництві України при Раді Європи, повідомляє Укрінформ.

«Ухвалення Плану дій символічно відбулося у дні, коли Україна з сумом відзначає четверту річницю загибелі Небесної Сотні та початку російської агресії. Але сьогодні маємо дивитися вперед і використовувати можливості Плану дій для здійснення реформ та європейської інтеграції. З нашої ініціативи новий План дій Ради Європи для України сприятиме виконанню Угоди про асоціацію з ЄС. Сильна успішна Україна буде найкращою присвятою героям Революції Гідності та війни з Росією», - відзначив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба з нагоди ухвалення Плану дій.

У постпредставництві пояснили, що План дій - це стратегічний документ співпраці з Радою Європи на чотири роки, за яким ключовими партнерами від України є центральні та місцеві органи державної влади і неурядові організації, а бюджет становить 29,5 млн євро.

«Розрахунковий бюджет Плану дій становить 29,5 млн євро, у фінансуванні якого вже беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн та Європейський Союз. Заходи Плану дій спрямовані на підтримку конкретних реформ, що мають привести українське законодавство, інститути та практику у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини, верховенства права і демократії», - повідомило українське постпредство.

Відповідно до Плану дій Рада Європи продовжить надання Україні допомоги у реформуванні системи судоустрою, правоохоронних органів, виконання рішень судів, а також у сфері децентралізації та боротьби з корупцією. Окрему увагу буде приділено захисту прав внутрішньо переміщених осіб та питанням безпеки журналістів.

Ухвалений План дій є п’ятим документом, що продовжує започатковану у 2005 році традицію програмного співробітництва між Україною та Радою.